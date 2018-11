Millesimo, auto a fuoco nei pressi del casello autostradale: intervento dei vigili del fuoco

Millesimo. Allarme per un auto a fuoco nei pressi del casello autostradale di Millesimo nel tardo pomeriggio di oggi.

Ancora da accertare le cause che hanno dato origine al rogo, ma immediata è stata la chiamata ai soccorsi ed è stato tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte.

I pompieri sono ancora sul posto e stanno operando, ma l’incendio pare essere ormai sotto controllo e non si sono registrati feriti. Nel frattempo, proseguono, a decine, gli interventi post maltempo in tutta la Provincia dei vigli del fuoco, che si trovano a fare i conti in particolare con alberi e tegole pericolanti.