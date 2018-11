Regione. Va lentamente esaurendosi questa lunga fase di maltempo sul nord-Italia. Domenica ancora piuttosto instabile sulla nostra regione, poi ad inizio di settimana condizioni meteo in miglioramento grazie alla rimonta di un modesto cuneo altopressorio che, però, non sarà sinonimo di cieli sereni. Temperature in lieve aumento.

A causa dei grandi quantitativi di pioggia caduti nelle ultime settimane, la capacità di assorbimento del terreno è pressochè nulla; per questo, anche a fronte di fenomeni non particolarmente rilevanti, permane alto il rischio di frane, smottamenti, allagamenti ed esondazioni nei bacini imbriferi minori.

Cielo e Fenomeni: Altra giornata instabile sulla nostra regione. Tra la notte e la mattinata i fenomeni prediligeranno i settori medio-orientali della regione, nel pomeriggio questi tenderanno a spostarsi verso comparto centro-occidentale. Si tratterà di piogge per lo più moderate. Fenomeni in graduale esaurimento in serata.

Venti: Deboli da sud-est al mattino, rinforzeranno da est/sud-est in giornata sul centro-levante regionale.

Mari: Per lo più mossi.

Temperature: Pressoché stazionarie. Costa: min: +13/+16 °C, max: 17+/+21 °C; interno: min: +8/+14°C, max: +13/+18 °C.