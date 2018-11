Liguria. La figura di maltempo ancora presente a ovest della nostra regione non consente un miglioramento deciso, nonostante l’affermarsi dell’alta pressione sul resto della penisola. Questa mattina ritroviamo ancora cieli generalmente nuvolosi da ponente a levante, con qualche apertura solo nell’imperiese o in mare aperto, e rovesci che continuano a colpire il Ponente genovese, già fortemente provato i giorni scorsi, in particolare l’areale compreso tra Pegli e Vesima e il relativo entroterra, con danni sopratutto in Val Varenna.

La cumulata più alta dalla mezzanotte si registra presso la località “Tre Ponti”, alle spalle di Pegli con 17.4 mm , a seguire troviamo Multedo ed Erzelli con 16.8 mm .

Sul versante termico, la ventilazione meridionale continua a mantenere le temperature minime piuttosto alte. I riscontri notturni restituiscono valori compresi tra 12° e 16° sui settori costieri e tra i 6° e i 13° nei fondovalle interni . Sulle vette troviamo valori rispettivamente di 1.7° al Rifugio La Terza (2065 m – IM) e 4.5° presso il Monte Bue (1775 m – GE). In sintesi, i riscontri delle minime nei 4 capoluoghi: Imperia 14.8°; Savona 14.4°; Genova (centro) 14.8°; La Spezia 15.6°.

Il prosieguo della mattinata vedrà cieli chiusi con locali piogge e rovesci sparsi sul settore centrale regionale, ma possibili un po’ ovunque (meno probabili nell’imperiese). Tendenza a concentrazione dei fenomeni sul settore centrale.

Nel pomeriggio ed in serata tendenza ad attenuazione delle precipitazioni e lento miglioramento, pur permanendo ancora qualche piovasco residuo tra Savonese e Genovesato. Venti deboli da Sud-est al più moderati, con tendenza a rotazione a Nord-est in serata a ponente. Mari generalmente mossi.

Miglioramento che dovrebbe affermarsi con più decisione dalla seconda parte della giornata di domani, calando il sipario su questa lunga fase perturbata.