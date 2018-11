Genova. Ecco la situazione meteo secondo le previsioni di Limet, il centro meteo della Liguria. Una saccatura depressionaria, nell’approssimarsi all’ovest europeo, sarà motivo di un nuovo generale deterioramento delle condizioni meteorologiche sul nord-Italia e sulla Liguria tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima. Temperature stazionarie, su valori grossomodo in linea con il periodo.

Previsioni valide per oggi, domenica 4 novembre 2018

Avvisi: Venti tesi al mattino dai quadranti settentrionali tra genovese e savonese. Mari molto mossi a largo.

Cielo e Fenomeni: Al mattino nubi alte irregolari solcheranno i cieli di gran parte della regione, mentre nubi basse (gaigo) stazioneranno sui versanti padani centro-occidentali, dando luogo a locale pioviggine. Nel pomeriggio transito instabile da est verso ovest, con piogge per lo più deboli lungo le coste, maggiormente incisive sui versanti padani, specie del savonese, in progressivo esaurimento in serata.

Venti: Tesi da nord al mattino su savonese orientale e genovese occidentale (come da avviso), tenderanno a ruotare da est nel pomeriggio. Mari: Mari stirati sotto costa, tra mossi e molto mossi a largo. Temperature: Stazionarie od in lieve diminuzione nei valori massimi

Previsioni valide per: lunedì 5 novembre 2018

Cielo e Fenomeni: Maltempo su buona parte della regione, più marcato sui settori occidentali, con piogge persistenti, anche a carattere di rovescio nelle zone interne. Fenomeni più discontinui altrove, specie a levante.

Venti: Deboli/moderati da est/nord-est. Mari: Generalmente mossi. Temperature: Pressochè stazionarie.

Tendenza per: martedì 6 novembre 2018

Cielo e Fenomeni: Giornata marcatamente perturbata, con piogge diffusamente a carattere di rovescio, accompagnate da qualche colpo di tuono. Venti moderati dai quadranti meridionali. Mari per lo più mossi. Temperature in generale calo.