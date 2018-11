Pietra Ligure-Loano. Anche i ragazzi richiedenti asilo, ospiti nella struttura di accoglienza di Pietra Ligure, la cui gestione è in capo alla Ceis di Genova, hanno giocato un ruolo chiave per superare l’emergenza derivante dalla calamità naturale che si è abbattuta sulla Liguria.

I giovani, infatti, hanno aiutato nella pulizia delle spiagge e nella messa in sicurezza dei lettini degli stabilimenti balneari sul litorale pietrese per poi passare a sgomberare la strada tra Pietra Ligure e Borgio Verezzi, che da ieri risultava chiusa al traffico per la presenza di detriti sull’asfalto.

I ragazzi di Loano, invece, hanno aiutato nella pulizia delle spiagge e aree limitrofe colpite dalla forte mareggiata. I lavori per i giovani di Loano continueranno anche i prossimi giorni. Mentre a Pietra Ligure la situazione sembra essere tornata sotto controllo, la pulizia dei marciapiedi loanesi proseguirà la settimana prossima.