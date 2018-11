Liguria. Alcune aree del Paese, in particolare in Liguria e Veneto, a causa del maltempo stanno vivendo ore drammatiche con centinaia di famiglie e aziende in grande difficoltà.

Oltre a ciò ci sono intere zone letteralmente devastate, i cui danni patiti ancora non sono quantificabili al momento ma sicuramente daranno un duro colpo alle economie locali, di singoli, famiglie e imprese.

di 13 Galleria fotografica Frane sull'Aurelia tra Spotorno e Finale









di 39 Galleria fotografica Maltempo 31 ottobre









Per questi motivi: “La sospensione degli obblighi fiscali così come delle azioni di riscossione per questi territori sono una misura prioritaria – ha scritto su Facebook la viceministro all’Economia Laura Castelli – misura che deve essere accompagnata da un sostegno finanziario per rimettere in piedi la rete dei servizi e delle infrastrutture”.

La sospensione delle tasse e blocco dei mutui per le imprese liguri colpite dal maltempo e che hanno interrotto la loro attività è la richiesta avanzata anche dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

In attesa della risposta del Governo alla richiesta dello stato di emergenza avanzata da Regione Liguria, prevista la prossima settimana, proseguono i sopralluoghi della Regione Liguria nelle zone flagellate dal maltempo. “La sospensione delle tasse e dei mutui – afferma Toti – dovrebbe essere inserita nell’ordinanza di protezione civile e andare incontro alle esigenze di un territorio martoriato.

“Voglio comunque ringraziare tutti i volontari che in queste ore si sono dati da fare e hanno affiancato i cittadini per ripulire le spiagge e tutte le zone invase dalle macerie” conclude il governatore ligure.