Maltempo, Salvatore (M5S): “I risparmi ricavati dai tagli dei nostri stipendi alla protezione civile”

Regione. “Siamo certi che tutti i partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e nelle Regioni, dopo l’apprezzamento del dipartimento della protezione civile al versamento da parte dei parlamentari del MoVimento 5 Stelle di oltre 2 milioni di euro sul conto dedicato per il maltempo, aderiranno al nostro appello e provvederanno immediatamente a tagliarsi gli stipendi devolvendoli a questa causa”. Lo fanno sapere i capigruppo M5S di Camera e Senato Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli.

In perfetta sintonia con quanto proposto dai colleghi di partito, la capogruppo Alice Salvatore annuncia che il gruppo consiliare 5 Stelle in Regione farà altrettanto. “Così facendo, sosteniamo con atti concreti il dipartimento e sistema di protezione civile, che tanto ha fatto e sta facendo per le regioni colpite dall’eccezionale ondata di maltempo delle ultime settimane. Abbiamo altresì pronto un ordine del giorno per impegnare il risparmio di spesa che si otterrà con la riduzione dei costi della politica (cioè il contributo regionale degli ex consiglieri), affinché anche esso sia destinato alla protezione civile”.

“Destinare quei fondi a un corpo così importante in termini di sicurezza e prevenzione è una risposta concreta alla nostra regione e alla sua cittadinanza”, fanno sapere all’unanimità i consiglieri regionali del MoVimento.