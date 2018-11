Spotorno/Noli. Sono in fase di conclusione i lavori necessari alla riapertura al traffico della via Aurelia fra i comuni di Spotorno e Noli, dove, a causa dello smottamento della parete rocciosa che ha provocato la caduta di massi sulla sede stradale nella mattina di ieri 1 novembre, si è resa necessaria l’interdizione al transito.

I tecnici di Ecogrid, per conto di Anas, hanno avviato da subito l’ispezione approfondita della pendice e sono in corso senza sosta le attività di disgaggio della parete dal materiale instabile. Si prevede di riaprire al traffico l’Aurelia alle ore 18:00 di oggi pomeriggio.

di 13 Galleria fotografica Frane sull'Aurelia tra Spotorno e Finale









Sino alla riapertura, la circolazione dei veicoli leggeri è provvisoriamente deviata, in entrambe le direzioni, sulla provinciale per Voze. Il percorso alternativo dei mezzi pesanti è costituito invece dall’Autostrada A10 “Savona-Ventimiglia”.

Le operazioni di ripristino proseguiranno poi a statale riaperta.

Permane inoltre il senso unico alternato in corrispondenza del km 592 della stessa statale Aurelia, in prossimità della galleria Malpasso, a Finale Ligure, per consentire alle squadre Anas di intervenire sulla scarpata danneggiata dalla mareggiata che ha interessato in maniera particolarmente intensa il litorale ligure nei giorni scorsi.

Infine, sempre a causa del maltempo, permane istituito lungo la statale 334 “del Sassello” il senso unico alternato in corrispondenza del km 24, nel territorio comunale di Sassello, a causa del cedimento di una porzione del piano viabile. In vigore lungo il tratto il divieto di transito ai mezzi superiori alle 7,5 tonnellate.