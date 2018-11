Maltempo, Enel sospende le bollette nei luoghi colpiti

Liguria. Rimborsi automatici per chi ha subito disservizi, stop alle bollette per chi è stato colpito dai disastri. Lo ha ribadito oggi Enel con una nota ufficiale che ribadisce quanto annunciato già due giorni fa.

“Enel – recita la nota – ricorda a tutte le famiglie che hanno subito interruzioni prolungate del servizio elettrico che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) prevede l’erogazione di indennizzi automatici, per i quali quindi non è necessario che venga presentata alcuna richiesta, direttamente nella bolletta elettrica. Inoltre, Enel, accogliendo pienamente l’appello del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, è in contatto con le Istituzioni centrali e con ARERA per la sospensione della fatturazione ai clienti nelle aree della Liguria colpite dalla calamità naturale”.

Una notizia che interessa da vicino la nostra provincia, dato che blackout e disagi si sono verificati a macchia di leopardo in diverse zone del nostro territorio e in particolare dell’entroterra. Per quanto riguarda gli indennizzi, gli importi saranno calcolati sulla base di parametri stabiliti dalla Autorità stessa, quali la durata dell’interruzione, il numero di abitanti della zona interessata e la tipologia della fornitura. Gli indennizzi verranno trasferiti da E-Distribuzione a ciascun venditore decorsi 60 giorni dalle interruzioni. A tali tempi vanno aggiunti quelli necessari ai venditori per trasferire il rimborso ai clienti direttamente in bolletta.

In particolare, hanno diritto all’indennizzo automatico i clienti di bassa tensione che subiscono un’interruzione di almeno 8 ore nei comuni con più di 5 mila abitanti e di almeno 12 ore nei comuni più piccoli. Per quanto riguarda i clienti in media tensione, saranno indennizzati tutti quelli che hanno subito interruzioni di almeno 4 ore nei comuni con più di 5 mila abitanti e di almeno 6 ore nei comuni più piccoli.