Maltempo, Enel in contatto con le istituzioni per la sospensione delle bollette

Liguria. “Ricordiamo a tutte le famiglie che hanno subito interruzioni prolungate del servizio elettrico che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) prevede l’erogazione di indennizzi automatici, per i quali quindi non è necessario che venga presentata alcuna richiesta, direttamente nella bolletta elettrica”.

La precisazione per gli utenti arriva direttamente da Enel in una nota ufficiale.

Inoltre, Enel, accogliendo pienamente l’appello del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, è in contatto con le Istituzioni centrali e con ARERA per la sospensione della fatturazione ai clienti nelle aree della Liguria colpite dalla calamità naturale.