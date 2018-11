Liguria. “Due tragedie hanno colpito in pochi mesi Genova e la Liguria: il crollo del ponte Morandi e l’ondata di maltempo della scorsa settimana. Molte persone hanno perso la vita e ci sono stati danni ingenti, che stanno mettendo in ginocchio l’economia della nostra regione. Ma dal Governo non arriverà quasi nulla, a dimostrazione di come Toti e Bucci non contino niente fuori dai confini liguri. Per il maltempo Roma stanzierà appena 9 milioni di euro, che non bastano neppure per coprire le somme urgenze del Tigullio, mentre per il ponte Morandi, dopo 3 mesi, attendiamo ancora l’approvazione di un Decreto legge che, comunque, sarà del tutto insufficiente”. Lo afferma Pippo Rossetti, consigliere regionale del Pd ligure, che torna all’attacco sui fondi necessari per il territorio ligure.

“Le stime fatte dalla Camera di Commercio di Genova sui danni subiti dalle imprese dopo il crollo del Morandi sono molto gravi. Si parla di 422 milioni di euro, fra danni diretti e indiretti. Soldi che, da Roma, non potranno mai arrivare, a meno che non si chieda subito ad Autostrade di fare i lavori a sua spese, liberando i 30 milioni di euro all’anno per 10 anni che il Governo intende stanziare per l’eventuale costruzione del ponte, in caso Aspi non metta a disposizione la liquidità necessaria”.

E l’esponente Dem aggiunge: “Abbiamo sempre sostenuto che ci sarebbe stato un effetto a catena sull’economia. E i 10 milioni per la cassa integrazione e le altre misure contenute nel Decreto Genova – prima o poi verrà mai approvato – non sono minimamente adeguate a quanto denunciato dalla Camera di Commercio”.

“A tutto questo poi si aggiunge la crisi di molte aziende che, nell’ultimo periodo, ha determinato la perdita di centinaia di posti di lavoro, che drammaticamente si sommano alle persone già licenziate a causa della caduta del ponte”.

“Ci appelliamo a Bucci e a Toti per un’azione straordinaria nei confronti del Governo – fino a oggi molto debole – su entrambi i fronti, quello dei danni per il maltempo e quello del post Morandi. Ma chiediamo anche che la Regione, con il suo Bilancio, si inizi a occupare dei disastri che hanno colpito il nostro territorio. Perché abbiamo capito che il governo-giallo verde ha tutt’altro a cui pensare” conclude Rossetti.