Pietra Ligure. Anche a Pietra Ligure, come in altri comuni costieri del savonese, ci si lecca le ferite dopo l’ondata di maltempo che ha duramente colpito il savonese, con una mareggiata senza precedenti e che ha provocato ingenti danni. Situazione difficile nel levante pietrese con numerosi stabilimenti balneari distrutti e chioschi sommersi dalla sabbia. “Abbiamo perso tutto”: il grido di dolore dei titolari delle attività danneggiate dall’impeto delle onde.

Ancora questa mattina in tanti hanno provato a salvare qualcosa, “ma non c’è più nulla…” dicono. “La forza del mare ha spazzato via le nostre strutture e i dehor, distrutti frighi, macchinari, cucine, tavoli, sedie e i bagni di servizio. Un disastro mai visto: inoltre, l’allagamento dei sottopassi e dei tunnel di accesso alle spiagge ha creato una situazione di ‘tappo’ che ha favorito l’azione distruttiva della mareggiata”.

di 19 Galleria fotografica Mareggiata, i danni nel levante pietrese









Gli operatori pietresi colpiti stanno ancora provando a fare una conta dei danni: “Ad ora è ancora difficile fare una stima precisa, faremo una analisi peritale e vedremo…” aggiungono sconsolati.

IVG.it ha raccolto altre voci: “La mareggiata ha colpito tutto il litorale pietrese e abbiamo avuto ingentissimi danni ed è difficile ancora adesso entrare per la quantità di sabbia che è all’interno delle nostre strutture: si è ammucchiata una quantità notevole, fino a due metri di altezza e abbiamo completamente i locali pieni e invasi dalla sabbia: non abbiamo neppure la possibilità di entrare”.

“Il Comune ha già provveduto a mettere dei cassoni per i rifiuti, tuttavia è indispensabile un altro sforzo per mettere a disposizione una ruspa che liberi gli ingressi il più presto possibile” concludono.