Liguria. “Sono voluto intervenire la scorsa notte in aula, a seguito della conclusione dell’iter sul Dl Genova, per richiamare il Governo sulla deroga del patto stabilità per i comuni virtuosi, colpiti dalle emergenze ambientali. La sfida di Forza Italia: uscire dal patto di stabilità per consentire ai comuni di rispondere alle esigenze urgenti dei cittadini”. Così il deputato di Forza Italia, Roberto Bagnasco dopo l’ondata di maltempo che ha colpito la Liguria e il savonese, con danni ingenti a livello territoriale e per i privati.

“Il presidente Conte, Di Maio e Salvini, hanno la possibilità ed il dovere di dimostrare che il confronto con l’Europa non è solo propaganda, ma fatto di atti concreti. Sul Dl Genova, Forza Italia ha partecipato, sia in aula che in commissione, seguendo le indicazioni dei Commissari Bucci e Toti che, insieme alle categorie produttive, hanno indicato le esigenze reali del territorio”.

“Si poteva e si doveva fare di più, più velocemente e meglio ma, il decreto uscito dal dibattito parlamentare, è migliorato notevolmente rispetto al nulla della prima bozza sventolata dal Presidente Conte in Piazza De Ferraris”.

“Restano purtroppo forti le preoccupazioni per eventuali ricorsi che, pregiudiziali ideologiche sicuramente favoriscono e resta purtroppo l’inserimento di tematiche, condono e ambiente, che nulla hanno a che fare con le drammatiche esigenze del territorio genovese e che sono servite solamente per compensazioni tra due forze politiche incompatibili” conclude Bagnasco.