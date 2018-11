Maltempo, Battelli: “Il settore della pesca è davvero in ginocchio”

Varazze. “Ho passato il pomeriggio tra Celle Ligure e Varazze, a vedere, a parlare con i cittadini, a cercare soluzioni per affrontare la prima emergenza e la fase successiva. Come potete vedere con i vostri occhi, o attraverso le foto che ho scattato, la situazione è di completa devastazione. Il porto di Varazze distrutto, le barche di Celle affondate o ammassate sulla spiaggia per via delle mareggiate”. Così Sergio Battelli, deputato del del Movimento 5 Stelle e presidente Commissione Politiche Ue commenta il suo sopralluogo nel savonese devastato dal maltempo.

“Ci sono pescatori che hanno perso tutto: barca, reti e sono disperati perché non possono uscire in mare. Il settore della pesca, così come altri della nostra riviera, è davvero in ginocchio e sarà necessario fare il massimo per aiutarli a risollevarsi” conclude Battelli.