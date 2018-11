Maltempo, appello Enpa: “Tante vittime anche tra gli animali, la Regione sospenda ogni forma di caccia”

Liguria. “Di fronte all’urto degli eventi meteorologici catastrofici, che hanno causato tante vittime e tanti danni, anche tra gli animali, le Regioni Friuli, Lazio, Liguria e Trentino Alto Adige dovrebbero provvedere a tutelare, per quanto possibile, il nostro prezioso patrimonio di fauna sospendendo ogni forma di caccia”. E’ la richiesta avanzata dall’Enpa di Savona.

“Una misura ragionevole e di buon senso stabilita dalla legge nazionale 157/92 – spiegano – Questa, infatti, all’articolo 19 prevede per le Regioni la possibilità di ‘vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica per […] particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità’“.

“La sospensione dell’attività venatoria – sostiene Annamaria Procacci, consigliera nazionale Enpa nonché responsabile Ufficio Fauna Selvatica – si rende necessaria non soltanto per l’impatto immediato che l’ondata di maltempo ha avuto sui selvatici ma, soprattutto, per le conseguenze a lungo termine sugli habitat e sulle popolazioni di animali, duramente colpiti dagli eventi calamitosi di questi giorni”.