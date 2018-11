Maltempo, a Savona arriva l’ex ministro Carlo Calenda per visitare le aree colpite

Savona. Dopo l’ondata di maltempo che ha devastato le coste savonesi, lunedì 5 novembre arriverà a Savona per visitare le aree colpite Carlo Calenda, ex ministro allo Sviluppo Economico.

Ad annunciarlo è Roberto Arboscello, segretario della sezione savonese del Partito Democratico: “Appreso della presentazione a Genova del suo libro ‘Orizzonti Selvaggi’ insieme a Roberta Pinotti, mi sono attivato subito per invitarlo in visita a Savona, territorio che lui conosce molto bene avendo trattato l’area di crisi complessa e le vertenze Piaggio e Bombardier. L’ex ministro ha accettato con entusiasmo”.

Calenda sarà a Savona, oltre che per visitare le aree colpite dal maltempo, anche per un confronto sui temi economici e del lavoro (insieme a Cristina Battaglia, responsabile in segreteria regionale allo Sviluppo Economico) nonché per incontrare gli iscritti del Pd.

L’appuntamento è per lunedì 5 novembre alle ore 15,30 presso la Federazione Pd Savona di Via Sormano. “Un’ importante occasione nel nostro territorio – conclude Arboscello – per un breve momento politico di alto livello”.