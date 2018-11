Borghetto Santo Spirito. Questa mattina il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa ha incontrato presso la sala consiliare del municipio i gestori degli stabilimenti balneari della città. Insieme a lui il vice sindaco e assessore all’ambiente Luca Angelucci ed il presidente del consiglio comunale e delegato a demanio e commercio Alessandro Sevega. Sul tavolo le problematiche causate dall’ondata di maltempo abbattutasi sulla Liguria il 29 e 30 ottobre scorsi.

A seguito dell’incontro, il primo cittadino borghettino ha emesso un’ordinanza sindacale che consentirà ai privati di poter prelevare il materiale ligneo depositatosi sulle spiagge per riscaldamento domestico. I balneari, invece, potranno bruciare la rimanenza del materiale ligneo (depurato da altri materiali quali plastica, lattine e vetro) direttamente sull’arenile. L’ordinanza consentirà ai concessionari di trasportare e stoccare in un apposito sito temporaneo individuato dal Comune (l’area demaniale in concessione di via Po) il restante materiale ligneo e le alghe. La plastica, le lattine e il vetro saranno conferiti e smaltiti nel rispetto dei metodi canonici già in uso.

“Discorso a parte merita la parte all’estremo ovest del litorale borghettino – precisa il sindaco – Qui i danni e la quantità di materiale sono tali da richiedere un sopralluogo specifico, che effettueremo domani. In seguito valuteremo la possibilità di portare uno scarrabile nel quale conferire i materiali spiaggiati”.

L’amministrazione comunale si è anche assunta l’impegno di portare nelle sedi opportune l’istanza per la progettazione di una protezione dell’arenile.