Savona. Intensa attività dei sempre pochi volontari della Protezione Animali savonese a causa del maltempo di questi giorni.

“Le condizioni fisiche di molte cucciolate, già indebolite, si sono aggravate per la pioggia ed il vento e si è reso necessario ricoverarli per le cure; numerosi gattini di poche settimane, provenienti da piazza Bologna e via Corridoni a Savona, via Ginepro a Varazze ed ancora da Vado Ligure, Celle Ligure, Altare ed Urbe, sono ospitati nelle confortevoli gabbie curatoriali della sede Enpa di via Cavour 48 r; solo al termine delle cure potranno essere dati in adozione gratuita a chi ne farà richiesta” spiegano i volontari della Protezione Animali savonese.

“A meno che non siano in condizioni critiche, Enpa raccomanda tuttavia di non togliere i cuccioli alle cure indispensabili delle madri che, di solito, sanno accudirli anche in condizioni climatiche severe; occorrerà verificare che siano al riparo e non siano sofferenti o malati” concludono dall’associazione animalista.