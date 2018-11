Luca Musella e Carlo Balzola: due alassini al traguardo della Maratona di New York

Alassio. “Allora: l’ordine di arrivo non lo conosco perché c’erano 62 mila persone. Carlo ha finito in 3 ore e 40′ per cercare di stare con me. Fino al ventunesimo chilometri siamo andati bene avevamo un buon tempo: 1 ora e 47′, poi io ho avuto un problema, lui è andato e io ho continuato piano fino a finirla in 4 ore e 40′, ma credimi, non so come ho fatto: fai conto che un mese fa per lo stesso problema sono finito in pronto soccorso. Comunque abbiamo finito entrambi!“.

Questo è il messaggio inviato su Whatsapp da Luca Musella, al termine della Maratona di New York che ha corso insieme a Carlo Balzola.

“Un’emozione immensa… indescrivibile” è il commento all’unisono dei due alassini, che dopo la Maratona hanno deciso di trascorrere ancora qualche giorno nella Grande Mela.

“Per me è un’emozione – commenta Roberta Zucchinetti, consigliere incaricata allo sport del Comune di Alassio – ricevere le tante testimonianze di sportivi che, ognuno nella propria disciplina, portano il nome di Alassio nel mondo. Mi rendo ogni giorno sempre più conto dello straordinario tessuto sportivo di questa città: un patrimonio davvero unico e inestimabile”.