Loano non solo mare, giovedì 8 novembre risalita del fiume Roya

Loano. Proseguono le escursioni di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Giovedì 8 novembre è in programma la risalita del fiume Roya.

I partecipanti si ritroveranno alle 8 in piazza Valerga. Da qui si avvieranno in autobus verso la Valle Roya. L’arrivo a Fanghetto è previsto per le 10 circa.

“Le sentier valleen de La Roya” si sviluppa risalendo la media Valle Roya lungo il lato sinistro, con sentieri e stradelli che passano alti e paralleli al fiume. Lasciato Fanghetto, i partecipanti attraverseranno il confine italo-francese nella zona della Serre de l’Arpette e raggiungeranno il piccolo villaggio di Libre, fra frutteti ed alcuni caratteristici “casouns”, cioè le antiche costruzioni in pietra della zona che ricordano in parte le nostre caselle.

Gli escursionisti toccheranno la frazione di Bourgogni e, dopo un tratto di fitto bosco, raggiungeranno il pianoro di Rougna ed il successivo Vallon de Carleva, da cui scenderanno al fiume, caratterizzato da un vecchio ponte di pietra. Da qui in breve tempo giungeranno ad una porta medioevale chiamata “dei Genovesi, attraverso la quale entreranno nella caratteristica cittadina di Breil, graziosamente posizionata su una grande ansa del Roya.

La gita avrà una durata di circa 4 ore e seguirà un itinerario “di sola andata” con un dislivello di 350 metri circa. L’escursione è stata proposta da Gianni e Pinuccia Simonato, coadiuvati da Mario Chiappero e Cesare Zunino.

Per la partecipazione alla gita di non soci Cai è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni, da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa telefonando a Laura Panicucci (ai numeri 019.67.23.66 o 3497854220).

L’obiettivo di “Loano non solo mare” è promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.