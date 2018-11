Loano, minoranza presenta mozione sul “baratto amministrativo”

La minoranza a Loano, con i consiglieri della Lista Civica LoaNoi e della Lista Pd, hanno presentato una mozione relativa al Baratto amministrativo e all’adesione al costituendo Albo Regionale dei Comuni aderenti al progetto.

“I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché’ individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere” si legge nel documento depositato dall’opposizione consiliare.

“L’esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.”

La IV Commissione Territorio e Ambiente della Regione Liguria ha approvato il ddl 211 (“Disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero del territorio agricolo”), relativa al cosiddetto Baratto e sarà costituito l’Albo regionale dei Comuni aderenti al ‘Baratto amministrativo’ e che gli obblighi in capo al Comune aderente saranno molto limitati, così come dichiarato anche dai proponenti della stessa legge regionale.

“La mozione anche in relazione all’attuale periodo di crisi e di difficoltà economica in cui versano non solo privati ed imprese ma anche gli enti e i soggetti pubblici, nonché del fatto che i Comuni stessi hanno difficoltà a reperire risorse per provvedere alla manutenzione e al recupero nonché a far fronte a situazioni di degrado ambientale e strutturale”.

“Con questa mozione impegniamo il sindaco e la giunta a fare tutto quanto è in loro potere per aderire al costituendo Albo regionale dei Comuni aderenti al “Baratto amministrativo” e, successivamente, a porre in essere tutte le azioni utili e necessarie a rendere effettivamente operativo tale importante strumento.