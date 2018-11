Loano, al via i lavori di asfaltatura sulla via Aurelia

Loano. Prenderanno il via nelle prime ore della giornata di domani le operazioni di asfaltatura del tratto di via Aurelia lungo il quale, alcuni anni or sono, sono stati posizionati i cavi della fibra ottica.

A seguito delle operazioni di posa delle cablature, si è resa necessaria la stesura di un nuovo manto asfaltico.

I lavori interesseranno la corsia lato monte del tratto di Aurelia compreso tra la rotatoria all’altezza di piazza Valerga e la rotatoria all’altezza di viale Tito Minniti.

Durante i lavori il traffico sarà dirottato sulla corsia sul lato a mare e sarà istituito un senso unico alternato.