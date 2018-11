Vado Ligure. Semaforo rosso per l’Amatori Savona, che all’esordio in Serie B femminile viene stoppata da Prato al termine di una gara giocata testa a testa con le toscane.

Le biancorosse del presidente Mazzieri affrontano la lunga trasferta di sabato sera largamente rimaneggiate (fuori Preci, Franchello, Dagliano e De Mattei) ma dal punto di vista dell’atteggiamento giocano una gara gagliarda con tanta grinta e cuore. Il contraltare lo fanno le 25 palle perse e la percentuale di tiro, 33% da sotto ed un “mirabolante” 1 su 14 da tre, che di fatto condannano Amatori alla sconfitta.

L’inizio è di marca biancorossa, con Poggio a raccattare tutto quello che passa vicino al canestro e con Cambiaso a cercare di limitare Vannucchi. Sull’11 a 5 in loro favore le pappagalline si bloccano e consentono a Prato di tornare sotto e mettere la freccia proprio sulla sirena con un tiro da tre punti da prima di metà campo. Si va cosi al primo intervallo con le locali avanti 14 a 11.

Il secondo quarto sembra la fotocopia del primo: l’Amatori fa e disfa e Prato va al riposo avanti di 2, con le ragazze liguri che sprecano clamorosamente un paio di facili canestri che avrebbero consentito di chiudere in vantaggio la seconda frazione.

Dopo l’intervallo lungo le squadre si affrontano a viso aperto, con vantaggi risicatissimi. La Cambiaso’s band riesce a mettere il naso avanti prima dell’ultimo riposo (46-48 per le savonesi). Il quarto e decisivo tempino vede Prato più efficace nelle conclusioni e l’Amatori lentamente perdere contatto nel punteggio causa le uscite anticipate per falli di Paleari e Zappatore.

La compagine toscana riesce a gestire con una certa tranquillità i minuti finali e ad incamerare i primi 2 punti in classifica.

L’Amatori Savona deve far tesoro velocemente della nuova caratura del campionato ed in particolare eliminare tutti quegli errori gratuiti che in una gara a stretto divario spesso fanno la differenza. Ora una settimana di passione con il derby con Lavagna (previsto per giovedì 8 novembre alle ore ore 21) e poi la gara di domenica 10 alle ore 18 contro la Florence, con la quale l’Amatori condivide quota 0.

Il tabellino della partita valevole per la 3ª giornata:

Pallacanestro Femminile Prato – Amatori Pallacanestro Savona 60-55

(Parziali: 14-11; 33-31; 46-48)

Pallacanestro Femminile Prato: Lastrucci ne, Garatti 12, Vannucchi 16, Sautariello 11, Innocenti 6, Agostini 3, Cencetti, Borghesi ne, Bencini 2, Baldi ne, Billi 2; Ponzecchi 6. All. Mungai.

Amatori Pallacanestro Savona: Paleari 9, Picasso 2, Poggio 16, Cambiaso 8, Ellena 5, Lanari 7, Zappatore 6, Leonardini, C. Quercia, Guidetti. All. Dagliano, ass. Faranna.

Arbitri: Costa e Sposito (Livorno).