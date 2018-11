La tormenta… Unisce e fa pensare

Borgio Verezzi. Lunedi sera il nostro territorio è stato duramente colpito dal maltempo… La reazione degli addetti e del volontariato locale è stata immediata… Mercoledì abbiamo anche avuto la disponibilità da parte della cooperativa che li gestisce ad avere l’aiuto dei migranti ospitati…

La cosa ci ha fatto molto piacere, in certi momenti contano i fatti…ma, pur amareggiati, abbiamo pensato di fare con le nostre forze. Ci è sembrata troppo facile mediaticamente questa discesa in campo ad aiutare, di sicuro impatto buonista, solidale ma…a volte bisogna saper dire No Grazie.

No grazie perché fin dall’ inizio abbiamo perseguito una collaborazione mai decollata.

No grazie perché forti di una esperienza positiva con un numero triplo di persone eravamo ottimisti e siamo stati delusi.

No grazie perché al di là di regole del “gioco” pur rispettabili non abbiamo mai trovato quella disponibilità che è alla base dell’incontro e dell’inserimento.

No grazie pur essendo noi tutti aperti all’accoglienza… Ma quella vera… Non quella “quando capita” e facilmente ammantata di buonismo.

Abbiamo fatto da soli… Che poi vuol dire con tutte le forze più vive del nostro territorio, senza aiuti forzati dagli eventi. Questo con il massimo rispetto per i ragazzi che da mesi vivono nel nostro paese, loro non sono responsabili. Responsabili sono tutti quelli che non li hanno aiutati a capire cosa vuol dire essere in una comunità, essere accolti, essere capaci ogni giorno di avere accoglienza e di dare il proprio contributo.