La Provincia di Savona è stata proclamata “European City/Town/Community of Sport 2020” a Roma

Savona. Lo sport, tutti gli sport, come volano per il turismo: il progetto ideato e realizzato da Upaces in collaborazione con l’Unione provinciale albergatori di Savona e molti Comuni della Provincia ha vinto.

L’Italian Riviera, il marchio con cui aveva chiesto di diventare non “Città dello Sport”, ma “Riviera dello Sport 2020”, è infatti stato accolto e oggi a Roma, la provincia di Savona è diventata ufficialmente “European City/Town/Community of Sport 2020” con una cerimonia di consegna delle Benemerenze dello Sport Europeo.

La cerimonia, svoltasi al Salone d’Onore del Coni, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e del presidente Aces Europe-Msp Italia Gian Francesco Lupatelli, ha visto la partecipazione del sindaco di Andora Mauro De Micheli e dell’assessore allo sport Simone Rossi, degli assessori al turismo di Pietra Ligure e Borghetto Santo Spirito Daniele Rembado e Luca Angelucci.

“Siamo molto soddisfatti del riconoscimento, significa, in prima battuta, che la nostra idea di coinvolgere più Comuni in questo progetto era vincente, ma soprattutto che la nostra provincia ha enormi possibilità turistiche in un settore in crescita. Si va dalle strutture sportive tradizionali alle possibilità di discipline outdoor, dalle mountain bike alle E-Bike, dalla vela allo snorkeling, dalle palestre di roccia all’orientamento. L’idea di coinvolgere più Comuni e lavorare in maniera unitaria è stata la forza del progetto”, il commento soddisfatto di Alberto Orso, presidente provinciale dell’Upaces, che per conto dell’Upa ha messo a punto il dossier approvato dalla Comunità Europea e ha portato alla benemerenza.