La protesta di Enpa: “Il maltempo uccide gli animali e la Regione tiene aperta la caccia”

Provincia. “Nell’assordante silenzio del presidente della regione Liguria Toti e dell’assessore competente Mai, che neppure rispondono alla richiesta di sospendere la caccia per il maltempo in corso, la fauna selvatica continua a soffrirne”. E’ questa la protesta dei volontari della Protezione Animali savonese.

“Moltissimi soggetti in difficoltà per il tempo continuano ad essere giornalmente soccorsi dai volontari della Protezione Animali savonese: un fagiano quasi morto di fame a Rocchetta di Cairo ed un altro addirittura in via Istria, uno storno in via Collodi (morto quasi subito) a Savona, una volpe, anch’essa morta poco dopo il recupero a Monticello (Finale Ligure); ed un altro fagiano in via San Cristoforo a Savona, morto avvelenato dal gasolio in cui era caduto; e poi ancora colombi, gabbiani reali, passeri, tortore”.

“Una tragedia del mondo animale; ma la caccia continua. Per educate proteste: presidente@regione.liguria.it, assessore.agricoltura@regione.liguria.it”.