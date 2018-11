“La famiglia ai tempi dei social network”, incontro ad Albenga

Albenga. Mercoledì 7 novembre presso il Centro Giovani YEPP in via Piazza Corridoni ad Albenga, dalle ore 21, si terrà l’incontro con ingresso libero “Famiglie nella ‘rete’ – La famiglia ai tempi dei social network”.

Questo il tema della serata: “Affrontare l’argomento social network in famiglia è diventato al giorno d’oggi per i genitori una routine che spesso genera conflitto. Oltre alle conoscenze tecniche della rete, possibilità e pericoli, ormai indispensabili per tutti, cosa occorre per essere più efficaci nell”educazione digitale’ dei figli? Una serata per confrontarci sull’argomento, raccogliere e condividere dubbi, difficoltà e buone pratiche”.

Conducono la serata gli psicologi Valeria Pavan e Laura Casnaghi e Alfredo Sgarlato, a cura di ImmaginaFamiglie Associazione di promozione sociale e culturale – ETS. La serata si svolge nell’ambito dell’iniziativa “Albenga insieme per tutte le famiglie” ideata in collaborazione con Aied e Sjamo.

La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati, chiamate il 347 5031329 o inviate una mail a :immaginafamiglie@gmail.com per prenotare.