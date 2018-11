Cairo Montenotte. Cairo Montenotte. La croce bianca di Cairo in lutto per la perdita di un milite nonché di un membro del Consiglio direttivo. La notizia della scomparsa di Angelo Multari, 59 anni, ha rattristato tutti i cairesi che lo conoscevano, e che ricordano le sue doti umanitarie nonché il suo sorriso, come sottolinea il presidente Federico Bagini.

Originario di Torino, circa una dozzina di anni fa era arrivato a Cairo dove si era sposato con Maria Grazia Francia, e dal 2011 prestava servizio nella locale pubblica assistenza.

Foto 2 di 2



Malato da tempo, non ha mai smesso di lottare per sè e per la sua missione di milite. Stasera alle 20 verrà recitato il rosario a San Rocco e domani l’ultimo saluto alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo.