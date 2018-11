Savona. Novità in casa Cestistica Savonese. La società della presidentessa Mirella Oggero ha deciso, in accordo con la giocatrice, di recedere consensualmente il contratto con la propria straniera Rudiane Eduardo.

Al suo posto arriva è stata tesserata la slovacca Sona Svetlokova, centro classe 1999 di 189 centimetri. Da giorni era già arrivata, ma per motivi di tempistica di arrivo del transfer non è potuta scendere in campo ad Orvieto.

Svetlikova è stata una delle migliori giocatrici all’ultimo campionato europeo Under 20, chiudendo la manifestazione con una media di 12,1 punti e 4,0 rimbalzi per partita.

Sona è una delle giovani promesse del basket slovacco, sta crescendo di anno in anno e consolidando la sua personalità anche in ambito europeo. Nasce come ala forte, ma per la sua statura viene impiegata nella sua nazionale come centro; il suo futuro, per qualità tecniche e fisiche, è sicuramente quello di una cestista che deve giocare lontano dal canestro.

Molto abile a giocare di spalle in entrambi i lati dell’area dove concretizza con grande efficacia in virtù del buon uso del perno e di una mano sensibile da distanze ravvicinate. La giocatrice ha un ottimo tiro da due punti sia con spazio che in situazioni di p/pop.

Sona è un’atleta rapida e che corre in contropiede come un’ala. In difesa ha spirito e tenacia che sono caratteristiche fondamentali per ogni difensore. Non ha problemi a difendere fronte o spalle contro ali grandi o centri a meno che non siano giocatrici di grande stazza. È molto abile a gestire le situazioni di cambi difensivi contro le lunghe poiché, avendo leve lunghe, ostacola con grande facilità tutti i tiri ravvicinati. Deve migliorare la sua fisicità e la forza esplosiva per conquistare più rimbalzi.

La società ligure ringrazia Eduardo per la sua professionalità dimostrata in questi tre mesi passati con le biancoverdi ed esprime i migliori auguri per il proseguimento della sua carriera. Alla nuova arrivata la presidentessa, la dirigenza, i tecnici e le giocatrici danno il benvenuto ed esprimono il loro augurio affinché la giovane giocatrice possa fare con le biancoverdi un grande campionato.