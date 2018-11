La Asl 2 aderisce alla la Giornata internazionale della Fisica medica

Savona. In occasione della “Giornata Internazionale della Fisica Medica” dedicata al tema “Medical Physics for Patients Benefit”, il giorno 7 novembre 2018 il personale della Struttura di Fisica Sanitaria dell’Asl2 sarà disponibile presso la Medicina Nucleare e le Radiologie degli ospedali San Paolo e Santa Corona per fornire informazioni sull’importante tema della radioprotezione del paziente.

Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 chi è interessato potrà ricevere risposte direttamente dai professionisti delle radiazioni (fisici medici, tecnici sanitari di radiologia e collaboratori tecnici esperti di dosimetria) sull’impiego delle radiazioni in ambito medico e sui rischi connessi al loro utilizzo, soprattutto sulle categorie più sensibili (donne in gravidanza, bambini).

Nelle sale di attesa verranno distribuiti alcuni opuscoli informativi elaborati dalla S.S.D. Fisica Sanitaria in cui si troveranno informazioni sulla dose da radiazioni impiegata nei più frequenti esami diagnostici e sulle norme di comportamento da osservare durante e dopo indagini di medicina nucleare.

L’Asl2, aderendo alle iniziative per la celebrazione della “Giornata Internazionale della Fisica Medica”, vuole anche informare la cittadinanza che a breve verrà indicata sul referto radiologico la quantità di radiazioni impiegate (come previsto dalla direttiva europea 59/2013/EURATOM) e far conoscere la figura del fisico medico, l’esperto a cui spetta la valutazione della dose al paziente.

Ulteriori informazioni ai temi della protezione dei pazienti dalle radiazioni in ambito medico possono essere reperite alle pagine web delle associazioni scientifiche di settore (AIFM Associazione Italiana di Fisica Medica www.Aifm.it, IOMP International Organization of Medical Physics www.iomp.org, IAEA International Atomic Energy Agency www.iaea.org).