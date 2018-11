Interpellanza M5S in Regione sulla mancata sospensione della caccia dopo il maltempo, Enpa ringrazia

Liguria. Ringraziamento dei volontari della Protezione Animali savonese ai consiglieri regionali di M5S Marco De Ferrari (primo firmatario), Alice Salvatore, Andrea Melis, Fabio Tosi e Gabriele Pisani, che hanno presentato un’interpellanza al presidente della giunta Toti ed all’assessore competente Mai per chiedere i perché della mancata sospensione della caccia dopo il maltempo degli scorsi giorni.

Nel dettaglio, l’interpellanza chiede di “conoscere i motivi per cui non si sia provveduto a tutelare, per quanto possibile, il nostro prezioso e fragile patrimonio di fauna selvatica, sospendendo ogni forma di caccia sull’intero territorio regionale per consentire il pieno recupero degli ecosistemi e degli habitat naturali come previsto dalla legge nazionale 157/1992”.

“Si è infatti trattato di un evento climatico eccezionale e prolungato che ha messo in grave difficoltà la fauna selvatica – denuncia l’Enpa savonese, che ha soccorso decine di animali feriti e debilitati – ma che non ha indotto presidente ed assessore a sospendere la caccia, né altri parti, eccetto M5S, a richiederlo”.