“Infrastrutture per immaginare, creare e crescere”, su SVolta.net la diretta dell’assemblea dell’Unione Industriali

Savona. Sarà disponibile in diretta online l’iniziativa “Infrastrutture per immaginare, creare e crescere. Agenda per una economia sostenibile”. L’edizione 2018 dell’assemblea annuale dell’Unione degli Industriali della provincia di Savona, in programma mercoledì 14 novembre a partire dalle 14.nella Sala della Sibilla nel complesso monumentale del Priamar a Savona, si potrà seguire live su Internet, collegandosi al portale www.svolta.net.

La giornata organizzata dagli industriali savonesi, coordinata dal giornalista Gilberto Volpara, prevede i saluti di apertura del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, e di Enrico Bertossi, Presidente Uisv, Luigi Serra, vice presidente esecutivo di Luiss “Guido Carli”, interverrà in merito a

“L’ecosistema per l’innovazione e le sue variabili: oltre il sogno, l’idea e il progetto”.

A seguire, la tavola rotonda introdotta e moderata da Oscar Giannino, alla presenza del presidente Uisv Enrico Bertossi, del presidente Piccola Industria di Confindustria Carlo Robiglio e del Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Luciano Pasquale.

In conclusione, gli interventi di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, e Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria.