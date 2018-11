Altare. Un incidente si è verificato intorno alle 14.10 sull’autostrada A6 tra i caselli di Altare e Savona in direzione del capoluogo.

Per cause ancora da chiarire un’auto si è ribaltata, e le due persone a bordo sono rimaste incastrate all’interno della vettura. Per liberarle sono intervenuti i vigili del fuoco

Sul posto anche la polizia stradale, l’automedica e due ambulanze della Croce Bianca di Cairo e di Carcare. I due feriti sono stati portato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

Nel tratto si è formata una coda che ha raggiunto una lunghezza di circa 1 km.