Incidente sulla A10, auto va in testacoda e si schianta tra Celle e Varazze

Celle/Varazze. Un incidente si è verificato questa mattina intorno alle 7.45 sull’autostrada A10, tra i caselli di Celle Ligure e Varazze all’altezza del km 30.

Un automobilista, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, è andato in testacoda ed è finito contro il guard rail.

Sul posto, oltre ai medici del servizio sanitario d’emergenza e a un’ambulanza della Croce Rosa di Celle, sono intervenuti anche i vigili del fuoco perché la vettura era parzialmente rovesciata.

Fortunatamente l’uomo al volante dell’auto non ha riportato ferite particolarmente gravi. E’ stato portato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona per le cure del caso.

Nel tratto interessato dall’incidente non si registrano rallentamenti e il traffico scorre regolarmente.