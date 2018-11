Incidente sulla A10, auto sbanda e finisce contro muro: ferita una donna

Varazze. Incidente stradale nella mattinata di oggi sull’autostrada A10 tra nel tratto tra Celle Ligure e Varazze.

Secondo quanto appreso, intorno alle 10 e 30, la conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo ad una curva, forse per l’asfalto viscido per la pioggia, andando poi a sbattere contro un muro di protezione: par che nella carambola non siano stati coinvolti altri veicoli.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, dell’automedica del 118 e dei militi della Croce Rosa di Celle: la donna sarebbe uscita da sola dall’abitacolo, per le prime cure da parte dei sanitari.

Stando alle prime informazioni sembra che non abbia riportato gravi traumi o ferite e le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni: per lei è stato disposto il trasferimento in codice giallo presso l’ospedale San Paolo di Savona.

Il sinistro autostradale ha provocato qualche disagio alla circolazione sulla A10 in direzione del capoluogo ligure: la situazione dovrebbe tornare alla piena normalità a breve.