In seminario a Savona un convegno su “Cominciare e ricominciare… dalla Carità”

Savona. “Cominciare e ricominciare… dalla Carità”: questo il tema della giornata di lavori sul volontariato, sulle povertà e sulle fragilità sociali del nostro territorio che Caritas diocesana ha organizzato per sabato 17 novembre nei locali del seminario vescovile in via Ponzone a Savona.

Dopo l’accoglienza, alle 9, ad aprire l’incontro di formazione sarà don Claudio Doglio, che terrà una relazione dal titolo “Chiamati alla Carità”, con riflessioni specialmente di carattere biblico. Seguirà una tavola rotonda moderata da don Angelo Magnano, vicario generale della Diocesi e giornalista, con la partecipazione di Marco Berbaldi, per la Fondazione ComunitàServizi, Giulia Bandiera, per la Società San Vincenzo de Paoli, e Natascia De Rosso, per la Comunità di sant’Egidio. Terminato questo appuntamento i partecipanti celebreranno l’Eucarestia assieme. A conclusione della Messa, si terrà un pranzo per tutti i convenuti e per coloro che frequentano i servizi di Caritas e ComunitàServizi (necessaria la prenotazione).

L’evento ha lo scopo di fornire un quadro della situazione delle povertà a Savona e sul territorio diocesano, oltre che dare uno spazio pubblico di confronto per gli operatori del settore. Già dal titolo è evidente la connessione del convegno con il cammino diocesano voluto dal vescovo Calogero Marino, declinato nello specifico compito che le realtà che si confronteranno affrontano nel loro servizio quotidiano.