In edicola il Bugiardino, libretto per gli ortolani liguri

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa (alla scrittura) e Stefano (alle ricerche), per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici.

Per i liguri di una certa età è una tradizione che ricorda, soprattutto, la casa della nonna, in campagna, nell’entroterra (che da noi vogliono dire una manciata di chilometri dal mare). E’ un libriccino del cuore e della memoria, come i calendarietti profumati con signorine discinte (disegnate, non fotografate), che i barbieri davano a Natale a papà, nascosti in bustine di carta opalescente.

E’ il Bugiardino, piccolo almanacco rurale e sapienziale, delle terre liguri, curato da Massimo Angelini e Maria Chiara Basadonne. Anche quest’anno è arrivato nelle edicole di tutta la regione per la gioia dei più anziani (che, speriamo, lo spieghino a figli e nipoti per far continuare una antica tradizione di sapere e cultura). Il Bugiardino, di formato tascabile, contiene notizie, informazioni, curiosità e tutto ciò che può riguardare la Luna nel 2018, comprese le indicazioni sull’andamento del tempo e sui giorni più favorevoli per fare i lavori in campagna, in cantina, nel bosco, in casa; in più, è anche un’utile agenda settimanale che lo rende adatto a tutti, contadini e cittadini.L’almanacco ligure è l’erede di una lunga tradizione che risale al 1473 quando, per la prima volta in Europa, proprio a Genova è stato pubblicato il primo lunario, intitolato “La Raxone della Pascha”. Nello stesso tempo conservatore e innovatore, popolare e raffinato, il Bugiardino è un libricino buono per tutti i palati.

Una forma di letteratura popolare diffusa tra la gente comune di tutta Italia, basta pensare al settecentesco Chiaravalle, agli ottocenteschi “lünài” do Scio Tocca e do Scio Reginn-a, e al celebre Casamara, pubblicato fino ai nostri anni, al Barbanera o all’immancabile Frate Indovino è un simbolo del mondo contadino e, più in generale, della cultura ligure, il bugiardino è nuovo nella forma e antico nello spirito. Organizzato anche come agenda settimanale, come ogni anno, ripropone i temi e le rubriche classiche del lunario: i consigli di agricoltura, i giorni consigliati per i lavori domestici, per quelli dell’orto e della cantina, la luna del mese e le sue influenze, i mercati settimanali, il calendario perpetuo, i giorni delle tempora e cento altri aspetti del calendario e degli usi popolari.

Nell’edizione 2019, come da secoli accade, sono segnati i lavori del mese, i giorni di semina, di conserva, di càmua, di viàtico, di nozze, i prodotti di stagione, l’orologio del mese, l’Ave Maria della sera, il tempo del mese, la luna del mese, le calende, le fasi della luna, le quattro tempora, i giorni delle rogazioni, i mercanti della neve, i santi di ghiaccio, i giorni di magro e quelli di digiuno, il calendario-agenda dell’anno e il calendario perpetuo, proverbi, cabala dei sogni e tanto altro ancora.

Liguria del Gusto è la rubrica gastronomica di IVG, con uscite al lunedì e al venerdì: clicca qui per leggere tutti gli articoli