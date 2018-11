In biblioteca a Pietra Ligure il “Banchetto del libro abbandonato”

Pietra Ligure. “Ridiamo vita ai libri abbandonati … e la lettura ci allungherà la vita!”. E’ lo slogan che accompagna l’iniziativa della biblioteca Civica “Silvio Accame” di Pietra Ligure che inaugura il “Banchetto del libro abbandonato”, una vendita promozionale di libri ad un prezzo simbolico, ad offerta spontanea, a partire da 1 euro.

L’iniziativa si propone di valorizzare la risorsa dei libri, offrendo loro un’altra occasione di lettura, una seconda vita, appunto. Si tratta di volumi nuovi e usati di narrativa, saggistica, arte, libri per bambini e tanto altro, posseduti in più copie, donati dagli utenti o destinati al macero (la biblioteca li elimina dopo controlli accurati e in coerenza con le sue politiche di acquisto).

Il ricavato della vendita sarà destinato all’acquisto di novità editoriali o di classici delle varie letterature, che andranno ad arricchire il patrimonio librario esistente.

“È un’occasione per acquistare libri a costi bassissimi, – afferma l’Assessore al Turismo e alla Cultura Daniele Rembado – e permettere così alla biblioteca di realizzare un utile da reinvestire”.

L’allestimento del banchetto all’interno degli stessi locali della biblioteca, è stato curato dalla direttrice della biblioteca e dalle sue due collaboratrici, la vendita sarà invece gestita da volontari dell’Associazione “Pietra Filosofale”, che verserà i proventi al Comune di Pietra Ligure, che li destinerà all’acquisto di libri da parte della biblioteca.

Gli interessati potranno visionare ed acquistare i libri durante l’orario di apertura al pubblico della biblioteca: Lunedì 9.30 – 12.30 e 15.00 – 18.00; Martedì 9.30 – 12.30 e 15.00 – 18.00; Mercoledì 9.30 – 12.30 e 15.00 – 18.00; Giovedì 15.00 – 18.00 (mattino chiuso); Venerdì 9.30 – 12.30 (pomeriggio chiuso).