Savona. Annullata per maltempo si recupera sabato 10 novembre l’apertura straordinaria del Priamar che era stata prevista in occasione della quinta edizione di “Halloween in town”, manifestazione curata dalla compagnia Nati da un sogno.

Chi non è riuscito a prenotarsi per le attività dedicate a Harry Potter nell’ambito della Fortezza 9 e ¾, potrà approfittare per fare shopping alle botteghe artigiane P.articelle o per visitare il Civico Museo Archeologico in un modo nuovo: a luci spente. Per l’occasione è prevista infatti l’apertura straordinaria, dalle 19 alle 23, con ingresso ridotto per tutti (3 euro, gratis minori di 18 anni): ogni visitatore dovrà essere munito di torcia per accedere al percorso museale.

“Nati da un sogno sono i veri protagonisti di questa serata e come amministrazione non possiamo che ringraziarli per rendere viva la fortezza e permettere a tutti, adulti e ragazzi sabato, e i più piccoli domenica, un’esperienza da brivido”, dice l’assessore alla cultura del Comune di Savona Doriana Rodino.

“Per rendere più gradevole la serata a tutti i visitatori, e ai ragazzi della compagnia, il bar sarà aperto e anche le botteghe artigiane che si trovano nelle cellette. Devo ringraziare anche l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, che gestisce il Museo archeologico, per aver aver accettato il mio invito a questa particolare apertura al buio: attraversare l’area di scavo della necropoli bizantina (IV-VII secolo d.C.) con la sola luce della torcia sarà molto suggestivo, e osservare i reperti in questo modo ci farà sentire un po’ tutti degli esploratori. Se gradita, sarà un’esperienza che si potrà ripetere non solo all’archeologico ma anche negli altri musei cittadini” conclude l’assessore.

In caso di pioggia l’evento è confermato, ma il programma potrebbe subire delle variazioni.