Il maltempo mette in crisi le scuole di Albenga: infiltrazioni alle Paccini e alle medie di via degli Orti

Albenga. I postumi del maltempo continuano a farsi sentire, purtroppo, anche ad Albenga, dove sono stati riscontrati alcuni problemi agli edifici scolastici.

La criticità più importante ha interessato la copertura delle scuole Paccini, dove una falda (stretta ma lunga) è stata letteralmente scoperchiata dal vento. E le conseguenze sono evidenti: acqua che gocciola all’interno di un corridoio e in alcune aule, tre per l’esattezza, all’interno delle quali è anche venuta a mancare la corrente.

“Fortunatamente, nonostante i disagi, i locali interessati non sono stati interdetti e ci siamo attivati subito per porre rimedio al problema. I tecnici inizieranno i lavori questo pomeriggio. Non vogliamo sbilanciarci sulle tempistiche, ma ci auguriamo che il problema possa rientrare nel giro di 48 ore”, ha dichiarato il consigliere con delega alle scuole Maurizio Arnaldi.

Una problematica analoga si è registrata anche nel plesso della scuola media di via degli Orti. Anche in questo caso il maltempo ha creato danni alla struttura provocando alcune infiltrazioni: proprio per questo motivo al momento l’aula di musica risulta chiusa.

“Stiamo effettuando tutte le verifiche del caso anche in via degli Orti, – ha aggiunto il vicesindaco Riccardo Tomatis. – Abbiamo già provveduto alla pulizia di tutte le gronde e appena sapremo chiaramente l’origine del problema, interverremo per porre rimedio”.