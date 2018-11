Il 31° Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa andrà in scena giovedì 18 luglio

Celle Ligure. Si sono conclusi i lavori del 28° congresso degli organizzatori dei meeting inclusi nel circuito internazionale Europe Athletisme Promotion riunitisi per questa occasione a Valence, in Francia.

Presente la delegazione di Celle Ligure; è stato ratificato il calendario delle manifestazioni previste nel prossimo anno con l’ingresso di due nuovi Meeting: Belfast in Irlanda del Nord e Malta.

Novità importante al vertice dell’associazione: in presenza delle dimissioni dello storico presidente Noel Leveque (espressione del Meeting belga di Nivelles, cofondatore del circuito nell’ormai lontano 1990) il congresso ha approvato all’unanimità la proposta di nomina a questa carica di Pablo Cassina, a sua volta cofondatore dell’EAP e anima storica del meeting elvetico di Ginevra.

Confermati nel ruolo di vicepresidente il catalano Josep Massa (Palafrugell) e Giorgio Ferrando (direttore organizzativo del Meeting Arcobaleno). Noel Leveque è stato quindi acclamato presidente onorario del circuito, riconoscimento significativo ai suoi 28 anni alla guida del gruppo.

Ecco quindi il calendario aggiornato, disponibile al sito web www.eap-circuit.org.

JANUARY

19 January, Saturday : Kuldiga, “Kuldiga Catherina’s Cup 2019”

FEBRUARY

02 February ? (youth) and Saturday 03 February (seniors) Amsterdam, “Indoor Amsterdam”

10 February, Sunday : Dour, “Sprint Festival – Fête du sprint”

APRIL

27 April, Saturday : Sicilia, “Sicilia, international meet – youth and elite”

MAY

04 May, Saturday : Malta, “Malta International”

18 May ?, Saturday : Palafrugell, “XXVII Meeting Internacional d’Atletisme Palafrugell – Costa Brava”

JUNE

01 June, Saturday: Leiria, “International Youth Meeting”

05 June, Wednesday : Aarhus, “Nordic Challenge”

08 June, Saturday : Budapest, “Budapest Open 2019 – Agoston Schulek Memorial”

08 June, Saturday : Valence, “Meeting international de Valence”

15 June, Saturday : Genève, “32nd AtletiCAGenève – Memorial Georges Caillat”

22 June, Saturday : Nivelles, “33e Meeting international Lotto de Nivelles”

29 June, Saturday : Biella, “XV° Meeting internazionale giovanile “Il gomitolo di lana” Trofeo Città di Biella”

JULY

18 July, Thursday : Celle Ligure, “31° Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa”

AUGUST

01 August, Thursday : Belfast “Belfast International”

06 August, Wednesday : Loughborough, “LEAP 2019”

24-25 August, Saturday and Sunday: Hexham, “23d International Combined Events Meeting at Hexha

Complessivamente 17 occasioni di incontro a livello internazionale, che si svolgeranno in 13 differenti Paesi europei, sviluppando ulteriormente un progetto di crescita culturale e sportiva, dedicato non solo agli atleti “top” ma anche al movimento di base.

Il 31° Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa avrà luogo giovedì 18 luglio 2019. Nei giorni scorsi l’evento cellese è stato peraltro inserito ufficialmente nell’ambito della categoria Permit EAA Meeting, significativo riconoscimento della European Athletics Association che include quindi Celle nel proprio calendario ufficiale.

Aggiornamenti sul meeting ed ulteriori informazioni al sito web www.meetingarcobaleno.it.

Nella foto: I partecipanti al congresso.