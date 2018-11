Hockey, scatta una raccolta fondi per realizzare il sogno di un giovane atleta con disabilità di Cairo 

Cairo Montenotte. Si chiama Davide Sciuva, ha 17 anni, è originario di Cairo Montenotte e coltiva un sogno: poter continuare a giocare a hockey come tanti suoi coetanei. Affetto da distrofia muscolare, ha iniziato a praticare l’hockey cinque anni fa e, dopo essere stato convocato anche più volte nella nazionale italiana, oggi fa parte dell’Asd Devils Wheelchair hockey di Genova.

Ma per continuare a giocare ha bisogno di una nuova carrozzina elettrica: i costi sono estremamente alti e la famiglia di Davide non può sostenerli. Il giovane atleta ha così lanciato tramite “paypal.com” un appello che grazie al web è arrivato anche sulle bacheche di molti savonesi ed imperiesi che, come accade spesso in questi casi, non hanno esitato a tendere la loro mano.

E così è stata lanciata una raccolta fondi per aiutare il giovane con disabilità a coltivare il suo sogno. Chiunque volesse contribuire alla raccolta fondi di Davide Sciuva, può cliccare qui: https://www.paypal.com/pools/c/89rBaPFr32?fbclid=IwAR2TAdV5DtwOM1Ts-JeG6k_1ljQsY3_zjigiINHbVtZIqUgyY3SubPU7W7k

«Ringrazio in anticipo chi mi aiuterà in questa iniziativa anche solo con una piccola donazione», scrive il giovane. (articolo in collaborazione con Riviera24)