Gli schermitori savonesi in evidenza a Foggia e a Conegliano

Savona. Di scena per il Circolo Scherma Savona i Cadetti a Foggia ed i Master a Conegliano, rispettivamente per la prima prova di qualificazione Cadetti Under 17 e la prima prova dei Master.

A Foggia Luca Maretti si classifica 40° su oltre duecento partecipanti sfiorando l’ingresso nei quarti (primi 32). Nella stessa situazione risulta Stefano Satta (55°), ma entrambi acquistano il pass per la prima prova del circuito giovani (Under 20). Più indietro Alex Patrone e Giovanni Borsato Da Silva, atleta italo-brasiliano all’esordio nei campionati nazionali che da Nizza (Francia) ha deciso di allenarsi anche a Savona e partecipare alle gare nazionali sotto la bandiera del club savonese.

Alex Patrone aveva acquisito il pass per la prova giovani (Under 20) nella spada la settimana precedente a Legnano.

Non accedono alla prova Under 20, invece, Agnese Corsinovi e Benedetta Bibite nel fioretto femminile.

A Conegliano erano di scena i Master: nella categoria 3 (60-69 anni) ottimo esordio di Roberto Faldini, presidente del sodalizio cittadino che si classifica settimo nella sciabola, sfiorando l’accesso al podio, e decimo nel fioretto.