Finale Ligure, lo Zonta Club inizia il nuovo biennio guidato dalla presidente Patrizia Colman

Finale Ligure. Con l’assemblea delle Socie che si è tenuta la settimana scorsa si è aperto ufficialmente il nuovo biennio dello Zonta Club di Finale Ligure.

La presidente Patrizia Colman che resterà in carica per i prossimi due anni, in coincidenza con il Centenario della Fondazione di Zonta International, ha relazionato le socie in merito all’incontro di Area tenutosi a Genova evidenziando che “Onore e Responsabilità” saranno il tema della suddetta ricorrenza e che con tale spirito svolgerà il suo incarico.

In questo biennio molti saranno gli eventi in programma, tanti già collaudati come la Zonta Run – Stelle per una Notte – La Cena in Giallo che hanno permesso al Club di raccogliere fondi da destinare allo Sportello Artemisia Gentileschi per progetti di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne rivolto ai ragazzi nelle scuole medie finalesi; ma ci saranno tante nuove iniziative tra cui un importante Convegno sulla Immunoterapia, all’avanguardia nella sperimentazione contro i tumori, che avrà come relatori medici dello Ieo di Milano e dell’Asl savonese.

“Con le mie socie – racconta la presidente Patrizia Colman – stiamo anche lavorando al progetto di creazione di Borse di Studio a favore di studentesse meritevoli in campi tecnologici e scientifici e a favore di Organizzazioni locali no profit che abbiano come obiettivo quello di rendere migliore la vita a ragazze o donne in difficoltà”.

“Siamo una bella squadra di amiche che negli ultimi anni ha visto l’ingresso di nuove socie, molto orgogliose di essere diventate un Club di Servizio, un riferimento sul nostro territorio, spesso in collaborazione con le numerose altre Associazioni, sempre appoggiate dall’amministrazione comunale, portando avanti lo spirito zontiano in tutte le nostre iniziative” conclude.