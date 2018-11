Finale Ligure, al via l’anno accademico 2018/2019 dell’Unitre

Finale Ligure. Riparte, per la ventiseiesima volta, l’attività della Università delle Tre Età di Finale Ligure: anche quest’anno tra le discipline insegnate non mancheranno i “classici”, ma come è ormai collaudata consuetudine vi saranno anche corsi nuovi ed intriganti.

“I corsi di Archeologia, Letteratura italiana, Medicina, Medicina Naturale, Poesia e musica, Storia, Lingue, ed anche quelli di questi ultimi anni, come Informatica, Territorio e mondo verde e le varie letterature, – hanno spiegato gli organizzatori, – sono ormai entrati nel novero delle aspettative dei corsisti, che proseguono così nella conoscenza sempre più approfondita e variata delle materie, soprattutto grazie alla competenza culturale e l’entusiasmo dei docenti”.

“Molte le new entries, novità assolute che arricchiscono il già ricco programma di interessanti ed originali annualità: Biologia marina, Il mondo microscopico, I marchesi del Carretto, Storie dei paladini di Francia (il docente arriva appositamente da Firenze), la scoperta del patrimonio carsico finalese, storia della carta e dell’incisione, ecc”.

“Un quadro di possibilità che spazia veramente a 360 gradi ed è completato dalle numerose attività collaterali, che vanno dall’Acquagym ai seguitissimi corsi di Ceramica, dai corsi di Ginnastica dolce, al laboratorio di confezionamento delle Pigotte, al corso di Disegno, al laboratorio di Artcouseling. Sappiate che quest’anno, i corsi, hanno raggiunto quota 54. E i docenti sono ben 74. Una U3 che da a tutti la possibilità di conoscere, apprendere, ricordare, rinverdire nozioni e soprattutto potendolo fare in amicizia, in un clima di simpatia e cordialità, con anche la possibilità di sconfiggere la solitudine e l’isolamento”.

“L’Anno accademico 2018-19 sarà purtroppo senza il suo segretario storico: Sergio Barbagianni che ci ha lasciato a febbraio del 2017. La sua operosità nel finalese era ben conosciuta e la tipologia, nonché la qualità dei suoi corsi e dei suoi docenti, hanno sempre attirato allievi anche dai paesi limitrofi”.

L’elenco completo dei corsi, con indicazioni di docenti, orari e luoghi di svolgimento dei medesimi, si può trovare sul sito www.u3finaleligure.it.