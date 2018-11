Finale 2019, centro destra unito: ancora rebus sul candidato sindaco

Finale Ligure. “Con l’intento di proporre un modello di buon governo alle ormai prossime elezioni amministrative Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Liguria Popolare-Noi con l’Italia, nel segno della discontinuità con l’attuale amministrazione e della continuità con la proficua esperienza regionale, presenteranno prossimamente una lista unitaria con un programma condiviso, che nei prossimi mesi verrà discusso e definito attraverso un fitto calendario di incontri con il territorio”. L’annuncio ufficiale è arrivato oggi, dopo ultime giornate e settimane all’insegna di incontri e prime riunioni in vista dell’atteso voto finalese.

Così Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Liguria Popolare-Noi con l’Italia: “L’assenza di una visione amministrativa unita alla mancanza di strategia per il futuro della nostra città, ha purtroppo caratterizzato gli infruttuosi anni della giunta di centro-sinistra targata Pd. La nostra sfida, che siamo certi di poter vincere con l’aiuto di tutti coloro che amano Finale, sarà quella di porre rimedio alle disfunzioni provocate in tutti gli ambiti, dalla promozione culturale, alla gestione dei rifiuti, dalla viabilità, ai parcheggi, al decoro urbano ed al verde pubblico”.

“La nostra azione rappresenterà un’imponente impresa, nella quale le forze moderate della città si cimenteranno, armati di un programma innovativo sostenibile e con donne e uomini che sapranno interpretarlo con competenza e sensibilità, ascoltando e dando voce finalmente ai cittadini”.

“Il candidato sindaco, espressione di questa filosofia e portavoce di questo gruppo coeso verrà indicato in tempi brevissimi, con il pieno accordo di tutta l’area moderata e i partiti della coalizione” concludono le forze del centro destra finalese, pronte a lanciare la sfida in vista del voto per il rinnovo dell’amministrazione comunale.