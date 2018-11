Finale Ligure. Dopo il rinvio per allerta meteo, legato a una delle più violente perturbazioni che si siano abbattute sulla Liguria negli ultimi 50 anni, torna nei giorni di venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 novembre, a Finalborgo, Wheels for Ladies – Festival dei Territori, evento che raccoglie sport, natura, benessere, tipicità del territorio, cultura e intrattenimento, il tutto declinato al femminile.

Ma con un’importante novità, dettata proprio dal maltempo di questi giorni: infatti, tra i vari stand presenti sarà ben visibile un punto di raccolta fondi attraverso il quale si potrà contribuire per aiutare tutte le categorie economiche messe in ginocchio dalla tempesta che ha duramente colpito il comprensorio Finalese e, più in generale, la provincia e la regione.

Foto 3 di 5









Commenta Enza Marino, ideatrice e organizzatrice dell’evento: “In tutto questo c’è un forte messaggio simbolico. Infatti dalla Donna nasce la vita, ed è giusto che attraverso Wheels for Ladies, evento dedicato alle donne, rinasca metaforicamente la vita economica e sociale dei nostri luoghi. Inoltre Wheels for Ladies è anche Festival dei Territori, quindi quale luogo più adeguato di questo per far sentire il nostro amore sincero verso il territorio e la nostra appartenenza ad esso?”.

“Ricordo infine – conclude Enza – che la manifestazione è aperta a tutti e chiunque volesse dare il suo contributo all’evento, partecipando o aiutando, può contattare me al numero 3298244355, oppure Elena Martinello al numero 3473144543”.

Quindi una nuova, importante ragione di più per far parte del mondo W4L, uno degli eventi più attesi di questo autunno 2018 nell’ambito del percorso di destagionalizzazione sportiva e turistica di tutta la provincia di Savona.