Laigueglia. Grande successo per la partecipazione di Laigueglia al Festival Nazionale de “I Borghi più Belli d’Italia” svoltosi a Bologna presso “Fico Eataly World”, il parco del cibo più grande al mondo, sede ideale dei tre giorni del Festival.

Insieme a Laigueglia sono intervenuti tantissimi Comuni aderenti all’associazione de “I Borghi più Belli d’Italia” con i produttori dei vari territori che hanno presentato le loro ricercate prelibatezze.

Foto 3 di 3





“L’iniziativa del Club, – hanno spiegato gli organizzatori, – ha rappresentato una occasione di incontro e scambio culturale legato al cibo, al territorio in una prestigiosa vetrina dove sono state proposte degustazioni, dimostrazioni e show cooking, il tutto ‘condito’ da spettacoli folcloristici dei vari Comuni presenti”.

“Eventi come quello appena trascorso sono importanti per la promozione di tradizioni, cultura e ricchezze naturali che qualificano il nostro territorio, rendendolo unico, – ha dichiarato il consigliere comunale alle politiche giovanili, Federica Giovinazzo. -Il mare e la collina attraggono un turismo balneare, sportivo e naturale, che è di vitale importanza far conoscere. Tutto ciò è stato possibile grazie alla Pro Loco di Laigueglia che affianca il Comune nelle attività di promozione come questa, e nelle numerose manifestazioni realizzate nel nostro bellissimo Paese”.

“La Pro Loco ha offerto al pubblico, all’interno dello stand appositamente allestito all’interno dell’arena di Fico Eataly, prodotti tipici locali come il pane del pescatore, il paté di olive e l’olio di taggiasca, che sono stati molto apprezzati, distribuendo anche depliant ed altro materiale promozionale”, ha concluso.

Il sindaco di Laigueglia Roberto Sasso Del Verme, nel ringraziare il Club de “I Borghi più Belli d’Italia” per la prestigiosa vetrina internazionale offerta al Comune di Laigueglia, ha sottolineato anche “l’importanza dell’operato dell’associazione nella valorizzazione dei piccoli borghi storici di tutta Italia. La collaborazione ed il supporto tra enti ed associazioni, tra cui anche la Pro Loco di Laigueglia, ha reso possibile la nostra partecipazione ad una grande iniziativa”.