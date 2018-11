Ferrovie, ancora caos per il deragliamento: circolazione ripresa ma forti ritardi

Liguria. È stata potenziata l’assistenza del Gruppo FS Italiane alle persone nel nodo di Genova con 22 ferrovieri in più rispetto a quelli già previsti in servizio. Ancora a lavoro i tecnici del Gruppo FS Italiane per ripristinare la piena potenzialità dell’infrastruttura ferroviaria danneggiata a seguito della frana che ha interessato questa mattina la linea ferroviaria Genova – La Spezia, provocando il deragliamento del vagone del treno regionale nei pressi della stazione di Santa Margherita.

Ecco la situazione sulla linea Genova – La Spezia: è ripresa, fortemente rallentata con ritardi fino a 60 minuti, la circolazione ferroviaria nella stazione di Santa Margherita Ligure. Il movimento franoso è stato causato dal crollo di un muro di contenimento che delimita la linea ferroviaria per l’abbondante quantitativo di acqua proveniente da aree non di competenza ferroviaria.

In corso la riprogrammazione da parte di Trenitalia a seguito della criticità di questa mattina.

Per quello che riguarda la linea Genova – Ventimiglia: circolazione in progressiva ripresa dopo lo svio di un mezzo d’opera di una ditta esterna a RFI nella stazione di Genova Piazza Principe. Si potranno registrare ulteriori ritardi per effetto della criticità appena conclusa.

Attivato da Trenitalia un servizio su gomma con sette autobus per i viaggiatori del trasporto regionale nel nodo di Genova.

Intanto sale ancora una volta la rabbia dei viaggiatori e dei pendolari, che hanno subito un’altra giornata di pesanti ritardi e soppressione dei convogli: in particolare sui social non mancano ancora una volta commenti al vetriolo sulla situazione dei treni in Liguria.