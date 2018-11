Borgio Verezzi. Pare essere stata un’autentica esplosione quella avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi all’interno di un garage di via 25 Aprile a Borgio Verezzi, non lontano dalla stazione ferroviaria della cittadina.

Secondo quanto accertato, pare che la deflagrazione sia avvenuta intorno alle 18 all’interno di un box adibito a magazzino di attrezzi nel quale erano ospitate anche alcune bombole, cosa che sta rendendo l’intervento dei vigili del fuoco particolarmente critico.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, l’automedica del 118 ed i militi della croce bianca di Borgio, che hanno trasportato al Santa Corona di Pietra Ligure il 70enne proprietario del box, che si trovava all’interno del locale. Secondo quanto riferito, l’uomo sarebbe rimasto miracolosamente illeso, avendo riportato solo qualche lieve ferita. Ugualmente il paziente è stato trasportato in codice rosso all’ospedale in via precauzionale.

Il boato prodotto da quella che è stata a tutti gli effetti un’esplosione (i materiali ed i tanti frammenti sparsi tutto intorno all’ingresso del box lo confermano) ha gettato nel panico i residenti, che hanno subito dato l’allarme e si sono riversati in strada.

Al momento si esclude l’ipotesi dell’evacuazione della zona. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per la messa in sicurezza del box: solo in seguito si potranno valutare le misure da adottare. Al momento, pare non ci siano pericoli immediati. Ancora da accertare le cause dello scoppio.